Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce iş yerine, ardından da park halindeki otomobile çarpan İETT otobüsünün kaza anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde İstanbul Eyüpsultan'daki Namık Kemal Caddesi üzerinde ilerleyen İETT şoförü mesai bitimiyle birlikte evinin yolunu tuttu.

Namık Kemal Caddesi'nde yokuş aşağı inerken iddiaya göre freninin boşalmasıyla otobüs kontrolden çıktı.

İETT otobüsü önce kapalı olan bir iş yerine, ardından park halindeki otomobile çarparak durabildi.

KAZADAN YARA ALMADI

Otobüste kimsenin olmaması olası faciayı engellerken, İETT şoförü de kazadan yara almadan kurtuldu.

Eyüpsultan'da kaza yapan İETT otobüsü, kameraya yansıdı VİDEO



"İKİNCİ SEFER KARŞILAŞIYORUM"

Park halindeki otomobilin sahibi İbrahim Ayhan, daha önce de aynı kazanın başına geldiğini belirterek, "Evde oturuyordum. Büyük bir gürültü ile kapıya çıktım. Aracım pert olmuş durumda. Bunla ikinci sefer karşılaşıyorum. İki ay önce de aynı şekilde halk otobüsü vurdu. Bu kazaların önüne geçilmesini istiyoruz. Otobüsün freni boşalmış, yukarıdan gelip arabama vurdu. Yaralı ve can kaybı yok" dedi.

"SADECE ŞOFÖR VARMIŞ"

Cadde üzerinde esnaf olan Yavuz Yunus ise, "Önce tabelaya çarpıyor. Dükkanlarda hasara yol açtı. Aracı pert ediyor, içeride yolcu yoktu. Sadece şoför varmış. Çok şükür can kaybı olmadı. Burada zaten sürekli kazalar oluyor" diye konuştu.

KAZA ANLARI KAMERADA

Kaza anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kapalı olan iş yerine birden otobüsün çarptığı ve çarpmanın etkisiyle kamerada sarsıntıların olduğu görüldü.

















