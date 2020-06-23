Parkta sabaha karşı başından vurulmuş halde bulunan kişinin kimliği belli olurken, katil zanlısı da yakalandı. Zanlının uyuşturucu yüzünden cinayeti işlediği öğrenildi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Nişanca Mahallesi'ndeki Şehit Hüseyin Baş Parkı'ndan gelen silah seslerini duyan mahalleli, durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden polis, yerde kanlar içerisinde yatan bir kişi ile karşılaştı.

11 Haziran günü sabaha doğru meydana gelen olayda, sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesine rağmen kurtarılamayan kişinin, 23 yaşındaki Oğuzhan Y. olduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı dedektifler, olayın meydana geldiği bölgedeki tüm güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Eyüpsultan’da kendisine zorla uyuşturucu sattıranı vurdu - VİDEO



1'İ ÇOCUK 2 ŞÜPHELİ

Şüphelilerin eşkallerini belirleyen polis, 20 yaşındaki İbrahim K. ve küçük yaştaki U.K.'yi gözaltına aldı. İbrahim K., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken küçük yaştaki U.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ZORLA UYUŞTURUCU SATTIRMAK İSTEDİ

Emniyetteki sorgulamasında Oğuzhan Y.'nin kendisine zorla uyuşturucu sattırdığını ve daha önce de bu sebeple tartıştıklarını söyleyen İbrahim K., olay günü de aynı sebepten tartışma çıktığını söyledi.

BAŞINDAN VURDU

Zanlı İbrahim K., ifadesinde "Bana zorla uyuşturucu sattırıyordu. O gün yine tartıştık ve onun belindeki silahı alarak başına iki el ateş ettim." cümlelerine yer verdi.

1'İ TUTUKLU, 1'İ SERBEST

Aynı zamanda öldürülen Oğuzhan Y.'nin uyuşturucu, kasten adam yaralama, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından emniyette kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İbrahim K. ve U.K., adliyeye sevk edildi.

İbrahim K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, U.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.