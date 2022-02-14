Eyüpsultan'da 'komşuyuz' diyerek yaşlı kadını dolandırdılar

Hastaneden evine dönen 70 yaşındaki gülveren Seyrekbasan, kendisini eski komşuları olarak tanıtan 3 kadını evine aldı. Şüpheliler evde bulunan 100 gram altını çalıp, kayıplara karıştı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy'de otobüs bekleyen ve yürümekte zorluk çeken 70 yaşındaki Gülveren Seyrekbasan, yanına gelen 3 kadın tarafından soru yağmuruna tutuldu.

Daha önce komşu olduklarını iddia eden ve Gülveren Seyrekbasan'ı evine götürmek isteyen kadınlar, taksiye binerek evin yolunu tuttu.

OĞLUNUN BİRİKTİRDİĞİ 100 GRAM ALTIN ÇALINDI

Şüphelilerden biri kadın ile sohbet ederken ikisi ise evi aramaya başladı. Şüpheliler, bir süre sonra evi terk etti. Gülveren Seyrekbasan de evin odalarının dağınık olduğunu fark etti. Akşam saatlerinde kadının oğlu Ergün Seyrekbasan, durumu öğrendikten sonra birikimi olan 100 gram altınının yerinde olup olmadığını kontrol etti. Hırsızlığı fark eden Seyrekbasan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"ANNEM EVDE ALTIN OLDUĞUNU BİLMİYORDU"

Birikim yaptığı altını çalınan Ergün Seyrekbasan ise "Annem evde yalnızdı. İşten geldiğimde ağlıyordu. Evde annemin bilmediği, iki senedir biriktirdiğim 100 gram altınım vardı. Onu çalmışlar. Polise haber verdik. Olay yeri inceleme gelip parmak izi aldı. Evdeki değerli eşyaları kolay yoldan bulmak istemişler. 'Sen birikimini getir, üzerine biz de koyalım. Dua edelim çoğalsın' demişler." diye konuştu.