Eyüpsultan'da kucağında çocukla hırsızlık yaptı

İki çocukla birlikte kırtasiye dükkanına giren kadının hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen esnaf, hırsızın diğer dükkanları da soyduğunu gördü.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Eyüpsultan semtindeki Vardar Bulvarı'nda şüpheli kadın iki çocukla birlikte kırtasiye dükkanının önüne geldi.

İlk önce etrafı kolaçan eden şüpheli, dükkan önündeki tezgahta bulunan oyuncakları çalarak yoluna devam etti. Dükkan sahibi Mehmet Dinç, tezgahta bulunan oyuncakların eksik olduğunu fark edince güvenlik kameralarını inceledi.

"ANNENİN, ÇOCUKLARININ YANINDA HIRSIZLIK YAPMASI BENİ ŞOKE ETTİ"

Kucağında çocuğuyla hırsızlık yapan kadını gören Dinç, büyük şaşkınlık yaşadı. Dinç, "Çocukların oyuncak çalmasına alışkınız. Ama bir annenin çocuklarının yanında hırsızlık yapması beni şoke etti" dedi.

Kucağında çocukla hırsızlık yaptı VİDEO



KÜÇÜCÜK ÇOCUKLARIN YANINDA HIRSIZLIK YAPTI

Dükkan sahibi Mehmet Dinç, bir annenin çocuklarının yanında hırsızlık yapmasının kendisini şok ettiğini ifade etti. Dinç, "Çok sık yaşanan bir olay bu. Sonuçta kırtasiye ufak çocuklar çalıyor. Büyüklere şu ana kadar denk gelmemiştik. Bu olayı sosyal medyada paylaştım çünkü kadının çocuklarıyla beraber olması. Çocuklarının yanında hırsızlık yapması. Bu beni şok etti açıkçası. Anne kutsal diyoruz tamam ama hangi anne kutsal? Bunları birbirinden ayırmak lazım. Bu annenin kutsal olma ihtimali biraz zor. Çünkü düşünebiliyor musunuz 2 tane küçük çocuğun yanında sürekli hırsızlık yapan bir kadın. Bu çocuklar sürekli bunlar görüyor. Bu çocuklar büyüdüğü zaman ne olabilir" diye konuştu.

"GELİP DURUMUM YOK DESEYDİ O OYUNCAKLARI VERİRDİM"

İhtiyaç sahibi ailelere istediğinde oyuncak verdiğini söyleyen Mehmet Dinç, "Bana gelse deseydi 'Benim durumum yok. Ben ona göre verirdim zaten. Çocuklara bakarak da bunu anlayabilirsiniz. Nedir ki kaç paralık oyuncak? Ben parasında değilim. Ama ne içeriye girdi ne bir şey yaptı. Zaten önce kolluyor dükkanı giren çıkan var mı diye. Bakıyor ki kimse yok. Kameraları da büyük ihtimal fark etmedi. Aldı gitti. Ben dışarıya bakıyorum hangi oyuncak eksik neler satılmış diye. Baktım ki eksik var hemen gittim geriye dönük izledim. Kadının hırsızlık yaptığını gördüm böyle" dedi.

"MECBUREN GİRİŞE YAZI ASTIM"

Yaşanan hırsızlık olayının ardından dükkân sahibi Mehmet Dinç dükkânın girişine yazı astı. Dinç, "Bu yazı daha önce burada yoktu. Bu olaydan sonra baktım ki insanlar kameraları fark etmiyor. Bari hiç değilse rezil olmasınlar diye böyle bir yazı asmak durumunda kaldım. Yoksa daha önce yoktu bu olaydan sonra bu yazıyı astım" ifadelerini kullandı.

BAŞKA DÜKKANLARDA DA DENEMİŞ

2 çocuk annesi genç kadın, kırtasiye dükkanına uğramadan önce hemen bitişiğindeki giyim mağazasının kameralarında da görüntülendi. Mağaza sahibi Mehmet Yılmaz, "Biz de yan taraftaydık. Bizim diğer dükkanımız da var. Orayla ilgilenirken yandaki komşu bizi çağırdı. O sırada kadın içeride oyalanıyor. Elemanımız son dakika geliyor. Belki gelmese o an çantaya onu da atabilirdi. Sonra oradan çıkıp buraya geliyor işte. Burada hırsızlık yaptığını görünce ben de kamera kayıtlarımı inceledim. Baktık ki bizim de ürünlerimize bakmış. Belki elemanımız gelmemiş olsa bizden de bir şeyler çalabilirdi" diye konuştu.

























