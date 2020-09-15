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    Eyüpsultan'da mıcır yüklü kamyon devrildi

    Kontrolden çıkarak devrilen mıcır yüklü kamyon sürücüsü hafif yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
    • AA
    • 15.09.2020 - 12:08
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    Eyüpsultan'da mıcır yüklü kamyon devrildi

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Hasdal-Kemerburgaz yolu üzerinde, S.E.'nin kullandığı mıcır yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle virajı alamayarak devrildi.

    TRAFİK KİLİTLENDİ

    Kazada, sürücü kolundan hafif bir şekilde yaralanırken, Göktürk yönünde ise trafik oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridine alarak trafiği tek şeritten sağladı.

    YARALIYA AYAKTA TEDAVİ

    Sağlık ekipleri ise S.E.'nin tedavisini olay yerine yaptı. Belediye ekipleri de devrilen kamyonu kaldırmak için çalışma başlattı.

    Devrilen kamyonun kaza yerinden kaldırılmasıyla Göktürk istikametine tek yönden verilen trafik akışı normale döndü.

    Eyüpsultan da mıcır yüklü kamyon devrildi #1

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