Eyüpsultan'da minibüs taksiye çarptı

Kontrolden çıkıp demir bariyerleri aşan bir minibüs, karşı şeritteki taksinin üzerinde kaldı. Kaza sonucu 7 kişi yaralandı.

İstanbul Eyüpsultan ilçesine bağlı Silahtarağa Caddesi'nde seyir halinde olan yolcu minibüsü, sürücüsü Ferhat Şalk'ın kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

Demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçen minibüs, daha sonra ise 34 TEE 72 plakalı taksinin üzerine devrildi.

Kazaya motosiklet de karıştı

Kaza üzerine Mevlüt Öztürk’ün kullandığı motosiklet de hızını alamayarak taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Eyüpsultan'da minibüs taksinin üstüne devrildi

7 yaralı

Minibüsteki 3, taksideki bir yolcu ile kazaya karışan 3 aracın sürücüsü yaralanırken, ihbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracında sıkışan taksi sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken minibüsteki yolcular ayakta tedavi edildi.

İHA'nın haberine göre Silahtarağa Caddesi’nin Fatih istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Trafik akışı alternatif yollardan sağlandı. Kazanın kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.