Yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşlarındaki bir kız çocuğuna minibüs çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Feshane önünde bulunan Yavedut Caddesi’nde, karşıya geçemeye çalışan 10 yaşlarındaki bir kız çocuğuna minibüs çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile kız çocuğu metrelerce havalandı.

Kaza nedeni ile bölgede trafik oluştu. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kız çocuğu yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kız çocuğu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

“VURAN KİŞİYİ BAYAĞI DARBETTİLER”

Çarpma sesini duyar duymaz yardıma koştuğunu söyleyen Ubeydullah Aktaş isimli vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlarla oturuyorduk. Ani bir ses duyduk. Çarpmanın etkisiyle o sesi hissedebildik. Azami hızı geçmişti. O kesindi. Karşıdan karşıya geçmek isterken çarpmış. 11-12 yaşlarındaydı. Ambulans gelene kadar trafik felç oldu. Hastaneye varamadan hayatını kaybetmiş diye duyduk. Biz gittiğimizde her yer kan revan içindeydi. Vuran kişiyi de bayağı bir darbettiler.”

Eyüpsultan’da minibüsün çocuğa çarpma anları kamerada VİDEO

“ÇOK KAN KAYBEDİYORDU”

Durmuş Akyol isimli bir vatandaş ise olay anına ilişkin şu sözleri kaydetti:

“Transit tarzında bir araç yüksek hızla geliyormuş. Çocuk da karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada vurmuş. Vurduktan sonra çocuğu kaldırıma sürüklemiş. Çocuk çok kötü bir durumdaydı. Kan kaybediyordu. Acil bir şekilde 112’yi aradık. Ambulansın gelmesi çok uzun sürdü. O sırada vatandaşlarımız kalp masajı yapmaya başladılar. Çocuk çok kan kaybediyordu. Ambulans bir şekilde girdi. Vatandaşlar da yardımcı oldu.

“ÇOK FAZLA KAN KAYBETTİĞİ İÇİN İNSANLAR BAKAMIYORDU”

Her tarafından kan geliyordu. Bilincini kaybetmiş bir şekildeydi. İlk yardım bilen vatandaşlarımız yardım etmeye başladı. O sırada panik vardı. Ambulansı arayan arayanaydı. Çok fazla kan kaybettiği için insanlar bakamıyordu. Kanı hala orada duruyor. Kanı daha kurumamış. Bugün vefat ettiğini öğrendim. Allah rahmet eylesin. Çok üzüldüm.”