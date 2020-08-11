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- Eyüpsultan'da motosikletli ezilmekten son anda kurtuldu
Eyüpsultan'da motosikletli ezilmekten son anda kurtuldu
Otomobilin arkadan çarpması sonucu yere savrulan motosiklet sürücüsünün o anları kameraya yansıdı.
- İHA
- 11.08.2020 - 13:33
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, önünde seyreden motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücüsü ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
ÇARPAN SÜRÜCÜ KAÇTI
Otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığını görünce olay yerinden kaçtı. Yaralı sürücünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu.
Sürücüyü yerden kaldıran vatandaşlar motosikleti de yoldan çekti.
Motosiklet sürücüsü ezilmekten son anda kurtuldu