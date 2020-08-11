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    Eyüpsultan'da motosikletli ezilmekten son anda kurtuldu

    Otomobilin arkadan çarpması sonucu yere savrulan motosiklet sürücüsünün o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 11.08.2020 - 13:33
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    Eyüpsultan'da motosikletli ezilmekten son anda kurtuldu

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, önünde seyreden motosiklete çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücüsü ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    ÇARPAN SÜRÜCÜ KAÇTI

    Otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığını görünce olay yerinden kaçtı. Yaralı sürücünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu.

    Sürücüyü yerden kaldıran vatandaşlar motosikleti de yoldan çekti.

    Motosiklet sürücüsü ezilmekten son anda kurtuldu

    Eyüpsultan da motosikletli ezilmekten son anda kurtuldu #1

    Eyüpsultan da motosikletli ezilmekten son anda kurtuldu #2

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