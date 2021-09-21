Eyüpsultan ilçesi, Akşemsettin Mahallesi’ne gelen 2 motosikletli şahıs, park halindeki otomobilde 1 dakika içinde 50 bin liralık hırsızlık yaptı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi Altan Sokak üzerinde, 20 Eylül günü saat 06.00 sıralarında motosikletli 2 kişi, park halindeki bir otomobili gözlerine kestirdi.

Şahıslardan biri otomobile doğru yöneldi, diğeri ise motosiklet üzerinde gözcülük yaptı.

Otomobilin sağ ön camını kıran şahıs, yaklaşık 1 dakikada değeri 50 bin lirayı bulan led ekran ve led ekranı yönlendire joystick çalıp gözcülük yapan şahısla hızla bölgeden uzaklaştı.

“YAKLAŞIK 50 BİN LİRA ZARAR VAR ARACIMDA”

Sabah otomobiline bineceği sırada hırsızlık yaşandığını fark eden Burak Çezik, olaya ilişkin şu sözleri kaydetti:

“Sabah saat 08.30'da aracıma binmek üzereydim. Baktım ki, aracımda hırsızlık olmuş. Hemen komşumuzun kamera kayıtlarına baktım. Saat 06.00'da motosikletli iki kişi, aracımızdan led ekranını çalıyorlar. Yaklaşık 50 bin liraya yakın hasar var aracımda.

Eyüpsultan’da, otomobilden 1 dakikada 50 bin liralık hırsızlık yapıp kaçtılar ViDEO







“YILLARIN EMEĞİ ZİYAN OLDU”

Mağduruz. Yılların emeği ziyan oldu. Hız yapan, drift yapan, makas atan nasıl aynı gün içinde bulunuyorsa, araç hırsızlarının da aynı şekilde bulunmasını istiyoruz. Benim zararımın bir şekilde giderilmesini, suçların cezasını çekmesini istiyorum.”

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.