Kırtasiye önünden geçtiği esnada tezgahtan oyuncak bebek çalıp kızına veren kadın, soğukkanlılığı ile dikkat çekti.

İstanbul Eyüpsultan'daki bir kırtasiye, hırsızın hedefi oldu.

Dükkanın önüne gelen çocuklu iki kadın, tezgahta bulunan oyuncak bebeği gözüne kestirdi.

Kaşla göz arasında çaldılar

İHA'nın haberine göre içerideki yoğunluğu fırsata çeviren kadınlardan biri, oyuncağı alıp yanlarındaki çocuğa verdi. Hırsızlar daha sonra ise hiçbir şey olmamış gibi bölgeden ayrıldı.

Eyüpsultan'da oyuncak hırsızlığı VİDEO



"Bunlara şaşırmaz olduk"

Olayla ilgili konuşan dükksn sahibi Mehmet Dinç, "Burada hırsızlık olayları çokça oluyor. Dükkanın içerisinde ve dışarısında da oluyor. Biz artık bunlara şaşırmıyoruz. İnsanların rahatlıklarına da alıştık. Hırsızlıkları bu şekilde rahat yapmaları da enteresan ama yapacak bir şey yok." dedi.