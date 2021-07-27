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- Eyüpsultan’da silahlı kavga: 1 ölü
Eyüpsultan’da silahlı kavga: 1 ölü
- İHA
- 27.07.2021 - 09:55
- Güncelleme : 27.07.2021 - 10:07
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi’nde 15 Temmuz gecesi kimliği belirlenemeyen bir şahıs ile Berdan U. ve Ozan G. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile kimliği bilinmeyen şahıs, belindeki silahı çıkararak Berdan U. ve Ozan G.’nin üzerine ateş açtı.
Kurşunların hedefi olan Berdan U. ve Ozan G. yaralanarak yere düşerken, saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı.
KAMERAYA YANSIDI
Olay anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, yaralanan şahısın saldırgandan kaçarak bir iş yerine doğru koştuğu, ardından kapının önüne yığılarak baygınlık geçirdiği görüldü.
İş yerinde bulunan vatandaşların telaş yaptığı anlar yer aldı.
Eyüpsultan’da silahlı kavga: 1 ölü VİDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalbinden vurulan Berdan U.’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Ozan G. yaralı olarak ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.