Eyüpsultan’da silahlı kavga: 1 ölü

Kimliği belirlenemeyen bir şahıs, tartıştığı Berdan U. ile Ozan G.’nin üzerine ateş açtı. Kalbinden vurulan Berdan U. olay yerinde yaşamını yitirdi. Ozan G., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.