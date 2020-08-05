Kendisini takip eden ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan 21 yaşındaki genç, ağır yaralandı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde kimliği belirsiz silahlı saldırgan, henüz belirlenemeyen nedenle bir süre kovaladığı Caner Taşan'a silahla ateş açtı.

Taşan yere yığılarak ağır yaralanırken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı.

TEDAVİ ALTINDA

Yaralının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan genci hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Eyüpsultan'da silahlı saldırı: 1 yaralı ViDEO

"KANLAR İÇİNDE KALDIĞINI GÖRDÜM"

Çevredeki bir iş yerinde çalışan Gürsel Gerçek, "İçeride çalışıyordum. Yaklaşık 5-6 kere silah sıkıldı. Daha sonra dışarı çıktığımda arkadaşın iki minibüs arasında kanlar içinde kaldığını gördüm. Arkadaşı alıp kenara taşıdık. Sonra da turnike yaptık. Şahsın kim olduğunu görmedim. Sadece silah sesini duyduk. Ardından polis ekipleri geldi." dedi.

"O AN GÖRDÜM, KÖTÜ OLDUM"

Aynı cadde de bulunan esnaf Meriç İnandıklı ise "Silah sesi duydum, koştum. Burada bir minibüs duruyordu. Çocuk sırtı kan içinde yerde yatıyordu. Ben de hemen ambulansı aradım. O an gördüm. Kötü oldum, durumu kötüydü, ölmüş de olabilir." diye konuştu.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesinde bulundu.

Ekipler, çevredeki iş yerlerinde güvenlik kamera görüntüsü de araştırdı. Polis olay anının bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığını tespit ederken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.