Eyüpsultan’da soygun yaptı, Ağrı’da yakalandı

Güvenlik görevlisini biber gazıyla etkisiz hale getirip 90 bin TL gasbettiği öğrenilen şüpheli, Ağrı'da yakalandı. Soygun anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

11 Mart Perşembe günü İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Reşadiye Caddesi'ndeki banka şubesinde çalışan güvenlik görevlisini biber gazı sıkarak etkisiz hale getiren zanlı, 90 bin TL’yi alarak kayıplara karışmıştı.

Olaydan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler şüphelinin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti.

Kimliği tespit edilen Metin A.'nın (34) olaydan sonra Ağrı'ya kaçtığı belirlendi.

AĞRI’DA YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri Ağrı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli şekilde yürüttükleri çalışma sonucunda şüpheliyi, Ağrı'da bir spor salonunda gözaltına aldı.

Şüpheli, Ağrıdaki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirildi.

BORÇLARINI ÖDEDİ

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, 2 bin euro ve 3 bin 600 lira ele geçirilirken, yağmadan elde ettiği parayla borçlarını ödediği belirlendi.

14 Mart Pazar günü Metin A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.