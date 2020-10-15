Eyüpsultan'da su kanalına uçtuğu kazayı gülerek anlattı

Eyüpsultan’da viraja hızla giren sürücü demir bariyerleri aşarak otomobiliyle su kanalına uçtu.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi’nde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Bekir Doğan seyir halindeki otomobiliyle viraja hızlı girerek direksiyon hakimiyetini kaybetti.

YARA ALMADAN KURTULDU

Otomobiliyle bariyerleri aşan Doğan, su kanalını çevreleyen korkulukları da kırarak aşağı uçtu. Şans eseri 4 tekerleğin üstüne düşen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili çalışmalarını gerçekleştirdi. Su kanalına düşen araç vinç yardımıyla kurtarıldı.





GÜLEREK KAZAYI ANLATTI

Yaşadığı kazayı gülerek anlatan otomobil sürücüsü Bekir Doğan, “Normal bir hızla yolculuğumda seyrederken virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere girdim. İlk önce birinci bariyere çarptım. İkinci bariyer benim hayatımı kurtardı. O şekilde aracımızı perte çıkardık. Aslında benim hatam hızımı düşürmemem. Bu tür virajlarda hızınızı düşürmezseniz bu tür sonuçlar meydana gelebiliyor. Herhangi bir çevresel etkenin beni etkilediğini düşünmüyorum. Kendim biraz daha dikkatli olmalıydım . Araba, kedi gibi dört ayağının üstüne düştü. Ben de yara almadan çıktım." dedi.

Kazayı gülerek anlattı VİDEO







