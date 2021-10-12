Eyüpsultan’da taksici ata çarptı

Seyir halinde olan ticari taksi, bir anda yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında taksi şoförü ve yolcusu yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Havalimanı’ndan 34 TJD 92 plakalı taksisine yolcu alan Şevket Demirbozan, 00.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Göktürk mevkisinde yola çıkan başıboş atı yoğun sis nedeniyle fark etmedi ve hayvana çarptı.

Çarpmanın etkisiyle at savrulurken, sürücü Şevket Demirbozan ile yolcusu Milena Durdic yaralandı.

YOLA ÇIKAN AT TELEF OLDU

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla taksiden çıkarılan 2 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Taksinin çarptığı at ise telef oldu.

İstanbul'da ticari taksi seyir halindeyken önüne çıkan ata çarptı VİDEO

POLİS EKİPLERİ YOLDA ÖNLEM ALDI

Polis ekipleri, yoğun sisin olduğu yolda yeni bir kaza olmaması için önlem aldı.

Kazaya karışan taksi, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazada telef olan at ise belediye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.