Eyüpsultan’da taksiye tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada Seyir halindeki taksinin arkasına tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Patenli gençlerden biri, kendisini görüntüleyen sürücüyü cep telefonuyla kayda aldı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Saya Yolu Caddesi’nde dün sabah saatlerinde bir taksinin arkasına tutunarak yolculuk yapan gençler, adeta ölüme davetiye çıkardı.

Onların bu tehlikeli yolculuğunu bir sürücü saniye saniye cep telefonu ile kaydetti.

Ölüme meydan okudu

Patenli gençlerden biri de kendisini görüntüleyen sürücüyü telefonuyla kayda almaya çalıştı.

Dengesini sağlamakta güçlük çeken gençlerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

"Çek çek"

Sürücü ise tehlikeli hareketler sergileyen gençlere “Çek çek” diye seslendi.