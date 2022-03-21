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    Eyüpsultan'da tanımadığı çocuğa yumrukla saldırdı

    Annesi alışveriş yaparken tanımadığı kişinin yumruklu saldırısı sonucu neye uğradığını şaşıran çocuk "Gözlerim karardı, çok korktum" dedi. Yaşanan o anlar ise güvenlik, kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 10:03
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    Eyüpsultan'da tanımadığı çocuğa yumrukla saldırdı

    İstanbul Eyüpsultan'da bulunan Rami Cuma Mahallesi’nde 9 yaşındaki Melih Kahya, annesi ile birlikte alışveriş yapmak için bir kuruyemiş dükkanının önüne geldi.

    Annesi alışveriş yaparken yanında bekleyen Melih Kahya’ya tanımadığı bir şahıs yumruk ile vurdu.

    Kafasına gelen yumruklu saldırı sonrası ne olduğunu anlamayan küçük çocuk yaşananları annesine anlattı.

    "NEDEN VURDU BİLMİYORUM"

    Oğlunun tanımadığı bir kişi tarafından darbedildiğini söyleyen Zekiye Kahya,"Başka bir şey ile ilgileniyordum çünkü alışveriş yapıyordum. Çocuğumun istediği bir ürünü almak istiyordum. O anda çocuğuma vurulduğunu görünce, çocuğuma 'Ne oldu oğlum? Niye ağlıyorsun?." dedim.

    Çocuğum 'Anne bir şahıs bana vurdu, neden vurdu bilmiyorum' dedi şeklinde konuştu.

    "BU ŞAHSIN CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM, BAŞKA ANANIN YÜREĞİ YANMASIN"

    Olayın içine dert olduğunu belirten anne Zekiye Kahya, "Ben çocuğumla ilgilenirken şahsın gittiğini gördüm. Sonra çocuğumu aldım eve gittim. Bu benim içime dert oldu. Geri geldim mağazaya girdim. Mağazaya benim kamera görüntülerine ihtiyacım var dedim. Ben bunları alıp, bu şahsın yakalanmasını istiyorum ve dava açmak istediğimi ilettim. Teşekkür ederim kendilerine beni kırmayıp kamera görüntülerine yardımcı oldular. Gittim karakola, karakol da 1-2 saat bekletti. Sonrasında benden çocuk için darp raporu istediler. Darp raporu için hastaneye gittim. Hastaneden darp raporu için taramalardan geçtik. Sabah rapor gelince alırsınız dediler. Sabah gittim raporu aldım tekrar karakola gittim. Şu anda elimde göstermiş olduğum ifademdir. Çocuğumun kafasına vurulduğuna dair verdiğim ifademdir. Bu şahsın bulunmasını istiyorum. Şahıs bulunsun cezası neyse çeksin, bir başka ananın ve evladın canı ile yüreği yanmasın." dedi.

    Eyüpsultan da tanımadığı çocuğa yumrukla saldırdı #1

    "KORKTUM GÖZLERİM KARARDI"

    Saldırıya uğrayan 9 yaşındaki Melih Kahya yaşadığı korku dolu o anları anlattı.

    O esnada korkudan gözlerinin karardığını ifade eden Kahya, "Ben makinenin içine sokmuştum elimi, tam o sırada adam geldi. Kafama vurdu. O an ne oluyor ben şaşırdım. Annem de benim kafamı ovalıyordu tabi acısı geçsin diye. Ben o zaman ne oldu hiç fark etmedim. Korktum, gözlerim karardı." ifadelerini kullandı.

    Eyüpsultan da tanımadığı çocuğa yumrukla saldırdı #2

    Eyüpsultan da tanımadığı çocuğa yumrukla saldırdı #3


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