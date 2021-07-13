Arıza yapan tıbbi atık kamyoneti, sağ şeritten ilerlerken yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde gece saat 23.00 sıralarında, Kuzey Marmara oto yolu Işıklar mevkisinde İSTAÇ’a ait bir tıbbi atık kamyoneti arıza yaptı.

Dörtlüleri yakarak yavaş bir şekilde sağ şeritten ilerleyen kamyonet, bir süre sonra 35 yolcusu olan bir yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı.

Eyüpsultan’da tıbbi atık kamyoneti yolcu otobüsüne çarptı ViDEO

BAŞKA BİR OTOBÜS GÖNDERİLDİ

Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Firmaya ait başka bir otobüsün bölgeye gelmesi ile diğer yolcular yollarına devam etti. Çarpmanın etkisi ile maddi hasar meydana gelen kamyonet ve yolcu otobüsü, çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

“YOLCULARIMIZ BAĞIRDI”

Yolcu otobüsünde görevli olduğu öğrenilen Nezir Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Esenler'den çıktık Bodrum'a gidiyorduk. Gişeleri geçince arıza lambamız yandı. Yavaş süratle seyir halindeydik. Kendimizi akaryakıt istasyonuna atmak için giderken bir araç geldi bize vurdu. Bir ses geldi, yolcularımız bağırdı. İndik aşağı önce yolcularıma baktık. Sonra da aracımıza baktık. Şu anda bir tane yaralımız var. Jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Ben hostes koltuğunda oturuyordum. Diğer yolcularımızı başka otobüsümüzle Bodrum'a yolladık. Yaralının durumu şu anda iyi diyorlar.”

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.