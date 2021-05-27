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    Eyüpsultan’da topallayarak dilendi, karakoldan koşarak çıktı

    Koltuk değnekleri ile dilencilik yapan şahıs, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Dilenci şahıs, karakoldan çıktıktan sonra koşarak uzaklaştı.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 11:11
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 11:20
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    Eyüpsultan’da topallayarak dilendi, karakoldan koşarak çıktı

    İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde koltuk değnekleri ile dilencilik yapan bir kişi, Eyüpsultan Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerinin dikkatini çekti.

    Ekipler, dilenci şahsı Silahtarağa ışıklarında yakalayıp, Eyüpsultan Zabıta Müdürlüğüne getirdi.

    Şahıs, burada üst aramasından geçirildi.

    HIZLA UZAKLAŞTI

    Hakkında yasal işlem yapılan şahıs, daha sonra serbest bırakıldı.

    Şahıs, zabıta karakolundan koltuk değneklerini almadan çıktı.

    Hızla koşarak, karakoldan uzaklaştı.

    ZABITA EKİPLERİ UYARDI

    Zabıta ekipleri vatandaşları, insanların merhamet ve şefkat duygularını sömüren ve görüldükleri kadar masum olmayan bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları hususunda uyardı.

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    Eyüpsultan’da topallayarak dilendi, karakoldan koşarak çıktı #4

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