Eyüpsultan’da topallayarak dilendi, karakoldan koşarak çıktı

Koltuk değnekleri ile dilencilik yapan şahıs, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Dilenci şahıs, karakoldan çıktıktan sonra koşarak uzaklaştı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde koltuk değnekleri ile dilencilik yapan bir kişi, Eyüpsultan Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerinin dikkatini çekti.

Ekipler, dilenci şahsı Silahtarağa ışıklarında yakalayıp, Eyüpsultan Zabıta Müdürlüğüne getirdi.

Şahıs, burada üst aramasından geçirildi.

HIZLA UZAKLAŞTI

Hakkında yasal işlem yapılan şahıs, daha sonra serbest bırakıldı.

Şahıs, zabıta karakolundan koltuk değneklerini almadan çıktı.

Hızla koşarak, karakoldan uzaklaştı.

ZABITA EKİPLERİ UYARDI

Zabıta ekipleri vatandaşları, insanların merhamet ve şefkat duygularını sömüren ve görüldükleri kadar masum olmayan bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları hususunda uyardı.