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    Eyüpsultan'da uyuşturucu deposuna baskın

    Uyuşturucu serasına çevrilen depoda 22 kilo Marihuana isimli madde ele geçirildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmada 3 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 12.11.2021 - 09:37
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 10:10
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    Eyüpsultan'da uyuşturucu deposuna baskın

    İstanbul Eyüpsultan'da Asayiş Büro ekipleri tarafından, Defterdar Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan bir depoya operasyon düzenlendi.

    Depoda saksılarda ekilmiş, boyları 1 metreden fazla 51 kök halinde Marihuana diye tabir edilen toplam 22 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Söz konusu depoda kimsenin bulunmaması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

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    DEPONUN KİRALIK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Polisin çalışması sonucu K.B.'ye ait deponun M.E.K. ve N.S. isimli kişilere kiralandığı tespit edildi.

    Şüpheli kişilerden N.S., polis ekipleri tarafından Silahtarağa Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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    2 KİŞİNİN PARMAK İZİ TESPİT EDİLDİ

    Öte yandan, Olay Yeri İnceleme Grup Amirliği'nce parmak izi tespit raporunda depodan alınan parmak izlerinin H.K. ve U.Ç. isimli kişilere ait olduğu anlaşıldı.

    Polisin soruşturması sonucu parmak izi tespit edilen H.K. ile alınan ifadeler sonucu şüpheli görülen A.A., Otakçılar Caddesi üzerinde yakalandı.

    3 KİŞİ GÖZALTINDA

    Gözaltına alınan 3 kişi, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Firari 2 şüphelinin yakalanması için polisin çalışması devam ediyor.

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