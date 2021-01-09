Eyüpsultan'da yakalanan dilencinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin satmaya çalıştığı kağıt mendillerin içinde uyuşturucu madde bulundu.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde denetim yapan zabıta ekipleri, feshane önündeki trafik ışıklarında kağıt mendil satarak dilenen bir şahsı yakaladı.

Zabıta Müdürlüğü binasına götürülen dilencinin elindeki mallar kontrol edildi.

MENDİLLERDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Aramada, kağıt mendil paketlerinden birinin içerisine gizlenmiş kağıda sarılı vaziyette 0.51 gram toz halinde uyuşturucu madde bulundu. Zabıta ekipleri, hakkında idari işlem yaptıkları adamı polis ekiplerine teslim etti.

Zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden uyuşturucu çıktı

"VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATLİ OLMALARINI İSTİYORUZ"

Olaya ilişkin açıklama yapan zabıta ekipleri, “Vatandaşlarımızın şefkat ve merhamet duygularını kullanmak suretiyle mendil, su, çiçek, simit ya da araç camlarını silme bahaneleriyle şehrin belirli noktalarında ve ışıklarda dilencilik yapan şahısların çok da masum olmadıkları bu hadise ile ortaya çıkmıştır. Vatandaşlarımızın bu tür insanlara karşı daha dikkatli olmalarını istiyoruz.” diyerek vatandaşları uyardı.