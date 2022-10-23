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    Eyüpsultan'da yangın çıktı, 2 gecekondu kül oldu

    Bir gecekonduda çıkan yangın, bitişiğindeki binaya da sıçradı. Alevler içinde kalan binalar, kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
    • 23.10.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 11:44
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    Eyüpsultan'da yangın çıktı, 2 gecekondu kül oldu

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Çırçır Mahallesi'nde, sabah saatlerinde bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

    Yangının, evde tek başına yaşayan bir kişinin yaktığı sobadan çıktığı iddia edildi.

    Yangını fark eden evin içinde yaşayan şahıs, mahalledeki komşularına seslenerek yardım istedi. Gecekondudan çıkan alevleri ve dumanları gören mahalleli, çok geçmeden durumu itfaiye ekiplerine bildirdi

    Alevler, bir süre sonra gecekondunun bitişiğindeki bir başka eve sıçradı.

    Alevlerin kendi gecekondularına sıçradığını gören ev sahipleri, kendilerini hemen dışarı attı.

    Gecekondular kullanılamaz hale geldi

    Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

    2 gecekondu da kül olarak kullanılamaz hale gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


    Eyüpsultan'da yangın çıktı, 2 gecekondu kül oldu ViDEO

    “Allah rızası için bize yardım etsinler”

    Gecekondusu yanan Ali Kızıltaş, "Bu sabah imdat diye bağırdı. Çıktım, baktım çatıdan alev çıkıyor. Kendi de evi çöple doldurmuş.

    Yaz kış soba yakıyordu. Sokaktan çöp doldurup getiriyordu. Biz defalarca belediyeye başvurduk bu adam böyle yapıyor diye bizi rahatsız ediyor diye. Kimse ilgilenmedi alın size sonuç.

    Ölü yok, eşyalarımız yandı. Belediye başkanlarımıza sesleniyorum dışarda kaldık. Allah rızası için bize yardım etsinler." şeklinde konuştu.

    İHA'nın haberine göre, yangında iki gecekondunun alevler içinde kaldığı anlar olaya tanıklık eden vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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