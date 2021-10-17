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    Eyüpsultan'da yolun karşısına geçen çocuğa otomobil çarptı

    Yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarpması sonucu 10 metr ileri savrulan çocuk yaralı kurtuldu. O anlar, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 17.10.2021 - 17:51
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    Eyüpsultan'da yolun karşısına geçen çocuğa otomobil çarptı

    Saat 14.00 sıralarında, İstanbul Eyüpsultan'daki Akşemsettin Mahallesi'nde yokuş aşağı inen otomobil, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaklaşık 10 yaşlarındaki yabancı uyruklu bir çocuğa çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle çocuk, yaklaşık 10 metre savrularak yaralandı.

    Kazayı gören çevredekiler, yaralı çocuğun yardımına koştu. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Suriye uyruklu çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    YOKUŞ AŞAĞI İNEN ARAÇ, ÇOCUĞA ÇARPTI

    Öte yandan, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yoldan karşıya geçmeye çalışan çocuğa, yokuş aşağı gelen otomobilin çarptığı görülüyor.

    Eyüpsultan da yolun karşısına geçen çocuğa otomobil çarptı #1

    10 METRE SÜRÜKLENDİ

    Çarpmanın etkisiyle çocuk savrularak 10 metre sürükleniyor. Kaza sonrası cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde ise çevredekilerin yaralı çocuğun yardımına koştuğu görülüyor.

    Eyüpsultan da yolun karşısına geçen çocuğa otomobil çarptı #2

    Eyüpsultan da yolun karşısına geçen çocuğa otomobil çarptı #3

    Eyüpsultan da yolun karşısına geçen çocuğa otomobil çarptı #4

    Eyüpsultan da yolun karşısına geçen çocuğa otomobil çarptı #5

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