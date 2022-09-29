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- Eyüpsultan’daki bir markette 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı
Eyüpsultan’daki bir markette 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı
- 29.09.2022 - 14:30
- Güncelleme : 29.09.2022 - 15:09
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Nişanca Mahallesi’nde bulunan üç katlı metruk binada ve bu binanın karşısındaki markette çok sayıda silah olduğu ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.
Marketten 3 tabanca çıktı
Belirlenen adrese giderek arama yapan ekipler, marketten 3 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör, 4 adet plastik şarjör aparatı, 87 paket bandrolsüz kaçak tütün ele geçirdi.
Marketin karşısındaki metruk binada yapılan aramalarda ise 1 adet çöp kovası bulundu.
Eyüpsultan’daki bir markette 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı ViDEO
Kovayı düzenek yaptılar
İnceleme yapılan kovanın ateşli silah kullanımında doldur boşalt istasyonu olarak kullanıldığı tespit edildi.
Kovanın içerisine 1 adet plastik boru düzeneği oluşturularak alt kısmının kumla kaplandığı ve içerisinde 357 adet boş kovan, 235 adet mermi çekirdeği konulduğu görüldü.
Adli kontrol kararıyla serbest kaldı
Operasyon sonrası Z.Z.S. adlı şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Z.S., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.