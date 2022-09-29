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Eyüpsultan’daki bir markette 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Eyüpsultan’daki bir markette 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Üç katlı metruk bir binada ve karşısındaki markette çok sayıda silah olduğu yönde ihbar alan polis, baskın yaptı. Operasyonda silah, aparat ve kaçak tütün ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.