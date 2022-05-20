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    Eyüpsultan'daki iş yeri kundakçısı yakalandı

    İş yerinin kundaklanması ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Soner A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
    • 20.05.2022 - 17:02
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    Eyüpsultan'daki iş yeri kundakçısı yakalandı

    İstanbul Eyüpsultan'daki Nişanca Mahallesi'nde bir market 15 Mayıs pazar günü kundaklanmıştı.

    Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Soner A. olduğunu tespit etti.

    Olaydan iki gün sonra, 17 Mayıs salı günü saat 20.40 sıralarında motosikletli bir sürücüsünün üzerinde silah olduğu ihbarı yapıldı.

    Şüphelinin evi izlemeye alındı

    Yapılan araştırmada bu kişinin Soner A. olduğunu belirlendi. Polis, kundaklama şüphelisinin evini izlemeye aldı.

    Yakalandı

    Soner A. evine geldiğinde polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramada bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Soner A.'nın emniyet sorgusu sürüyor.

    Eyüpsultan daki iş yeri kundakçısı yakalandı #1

    Eyüpsultan daki iş yeri kundakçısı yakalandı #2

    Eyüpsultan daki iş yeri kundakçısı yakalandı #3

    Eyüpsultan daki iş yeri kundakçısı yakalandı #4


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