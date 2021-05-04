Faciadan dönüldü: Gaziantep'te kamyonun damperi koptu

Otoyolda bir kamyonun damperi kalkarak yol işareti tabelasına çarptı.

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü. Seyir halindeki bir kamyonun damperi koparak havada asılı kaldı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLLMADI

İpekyolu Başpınar istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki 27 YS 453 plakalı Mercedes marka kamyonunun damperi açıldı. Açılan damper yol işareti tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle damper kamyondan koptu.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.