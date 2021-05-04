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    Faciadan dönüldü: Gaziantep'te kamyonun damperi koptu

    Otoyolda bir kamyonun damperi kalkarak yol işareti tabelasına çarptı.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 18:07
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 18:10
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    Faciadan dönüldü: Gaziantep'te kamyonun damperi koptu

    Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü. Seyir halindeki bir kamyonun damperi koparak havada asılı kaldı.

    ÖLEN YA DA YARALANAN OLLMADI

    İpekyolu Başpınar istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki 27 YS 453 plakalı Mercedes marka kamyonunun damperi açıldı. Açılan damper yol işareti tabelasına çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle damper kamyondan koptu.

    Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

    Faciadan dönüldü: Gaziantep te kamyonun damperi koptu #1

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