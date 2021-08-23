Fahrettin Koca’dan Burdur’daki saldırıya ilişkin açıklama

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen raporu yayınlayan Bakan Fahrettin Koca, “Hasta şikâyeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle” dedi.

Burdur Devlet Hastanesi’ne gelen aile, 16 yaşındaki çocuklarına enjeksiyon yapılması sırasında çocuğun kolunu acıttığı gerekçesiyle görevli hemşirelere saldırdı.

Ailenin dışarıda bekleyen yakınlarının da müdahale etmesiyle acil servis, savaş alanına döndü.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hasta yakınları, olayı yatıştırmaya çalışan güvenlik görevlilerine de saldırırken, arbede sırasında acil servis girişinin kapı camı kırıldı.

Güçlükle yatıştırılan kavga sonrası Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sağlık personelleri ile güvenlik görevlilerine saldırdığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Hemşire ve güvenlik görevlileri saldırganlardan şikayetçi oldu.

Burdur'da 'Çocuğun kolunu acıttı’ diyerek hemşireleri darbettiler VİDEO

SAĞLIK BAKANI: AÇIKLANABİLİR YANI YOK, TOPLUM BİZİMLE

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur’daki saldırıya tepki gösterdi.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının hasta bakmak yerine darp raporu aldığını, şikayet dinlemek yerine şikayete gittiğini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından kendisine iletilen raporu yayınlayan Bakan Koca, “Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikâyeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 milyona sunuyorum.” diye yazdı.