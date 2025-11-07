Fal-büyü dolandırıcılığı operasyonu: 42 tutuklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu, bazı kişilerin sosyal medya ve internet sitelerinde “fal”, “büyü” ve “medyum” gibi ibarelerle oluşturdukları sahte hesaplar üzerinden vatandaşlarla iletişime geçerek 56 mağduru yaklaşık 6 milyon TL dolandırdığını tespit etti. Şüphelilerin, daha sonra mağdurları “sorgu panelleri” üzerinden tehdit ve şantajla yeniden para vermeye zorladıkları belirlendi.

104 ŞÜPHELİDEN 85'İ YAKALANDI

Yapılan finansal analizler sonucu 104 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 10’unun cezaevinde, 2’sinin ise yurt dışında bulunduğu saptandı.

İstanbul merkezli 29 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 85 kişi gözaltına alındı.

42 KİŞİ TUTUKLANDI

İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 14’ü emniyetten, 16’sı savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 55 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilirken, mahkemece 42’si tutuklandı, 13’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.