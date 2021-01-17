Falçatalı saldırıya uğrayan Anna: Saçımdan tutup, yüzümü kesti

Ayrılmak istediği eşi tarafından şiddete maruz kalan ve tedaviye alınan Ukraynalı Anna Butim, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

28 yaşındaki Ukrayna uyruklu Anna Butim, Bakırköy’deki bir alışveriş merkezinde boşanma sürecinde olduğu Mesut Öztürkmen tarafından kıskançlık nedeniyle falçatalı saldırıya uğradı.

Talihsiz kadın, yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan Mesut Öztürkmen ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yüzünde derin yaralar bulunan ve tedavisi süren genç kadın, olay anını anlattı.

"BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Öztürkmen tarafından sürekli tehdit edildiğini söyleyen Anna Butim, “Ben boşanmak için dava açtım. O beni tehdit etti. Beni öldüreceğini söyledi. O benim adresimi bilmiyordu. Kız kardeşim benimle görüşmek için geldi. Instagram’a fotoğraf attık. Işık vardı sadece. Nerede olduğumuzu yazmadık. Instagram’dan gördü. İki gün AVM’de bekledi. Biz oraya geri gittik. Orada oturduk.” diye konuştu.

Bakırköy'de falçatalı saldırıya uğrayan Ukraynalı kadın o anları anlattı

"SAÇIMDAN TUTUP, YÜZÜMÜ KESTİ"

Çok korktuğunu belirten Butim, “Denize doğru bakıyorduk. Arkamızda da çok insan vardı. O arkadan koşa koşa geldi. Benim saçımı tuttu, yüzümü kesti. Beni öldürmek istedi. Boynuma girmedi. Kız kardeşimle tuttuk. Güvenlik de müdahale etti.” dedi.

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