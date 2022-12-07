Faruk Fatih Özer, iade kararını temyize götürdü

Arnavutluk Mahkemesinin, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili kararı temyize gitti.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Türkiye'de yaptığı vurgundan sonra Arnavutluk'a kaçmış ve burada yakalanmıştı.

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalandı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar verdi; karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürüldü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onayladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıkladı.

İade kararı temyize gitti

Dıraç Temyiz Mahkemesi kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özer’in, Elbasan Asliye Mahkemesi'nin kararını temyize götürdüğünü doğruladı.

Konuyla ilgili dosyanın, bugün Dıraç Temyiz Mahkemesi'nde kayda alındığı aktarılırken ilk duruşma tarihinin belirlenmesi bekleniyor.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan Savcılığı'nın "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.