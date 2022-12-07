Petrol
79.55
0.25%
Euro
19.6144
0.52%
Dolar
18.6406
0.03%
Altın
1.063
0.21%
Borsa
4959
-0.83%
Bitcoin
318.063
-1.06%
BTXN Coin
5.18
0.77%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Faruk Fatih Özer, iade kararını temyize götürdü

    Arnavutluk Mahkemesinin, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili kararı temyize gitti.
    • 07.12.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 15:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Faruk Fatih Özer, iade kararını temyize götürdü

    Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Türkiye'de yaptığı vurgundan sonra Arnavutluk'a kaçmış ve burada yakalanmıştı.

    Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalandı.

    Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar verdi; karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürüldü.

    Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onayladı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıkladı.

    İade kararı temyize gitti

    Dıraç Temyiz Mahkemesi kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özer’in, Elbasan Asliye Mahkemesi'nin kararını temyize götürdüğünü doğruladı.

    Konuyla ilgili dosyanın, bugün Dıraç Temyiz Mahkemesi'nde kayda alındığı aktarılırken ilk duruşma tarihinin belirlenmesi bekleniyor.

    Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan Savcılığı'nın "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

    Faruk Fatih Özer, iade kararını temyize götürdü #1


    Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya yardım paketini veto etti
    Dünya

    Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya yardım paketini veto etti

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Ailesinin sömürge geçmişinin soruşturulmasını istedi
    Dünya

    Ailesinin sömürge geçmişinin soruşturulmasını istedi

    Görüş Bildir