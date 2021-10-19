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    Fatih'de Samatya sahilinde yürüyen vatandaşlar cesede rastladı

    Sahil yolunda giden vatandaşların fark ettiği cansız beden, polise bildirildi. Bulunan cesedin üstünden kimlik çıkmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 19.10.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 18:08
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    Fatih'de Samatya sahilinde yürüyen vatandaşlar cesede rastladı

    İstanbul'un Fatih ilçesindeki Samatya sahilinde gezinen vatandaşlar, kayalık üzerinde hareketsiz yatan bir kişi gördü.

    Durumun ihbar edilmesi üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri inceleme başlattı.

    KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLDİRİLDİ

    Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekiplerince yapılan müdahalede hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

    Fatih de Samatya sahilinde yürüyen vatandaşlar cesede rastladı #1

    ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

    Cansız beden üzerinde yapılan incelemede, kişinin üzerinde kimlik belgesine rastlanmadı.

    Ceset, 50 yaşındaki bir erkeğe ait olduğu tahmin edilirken otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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