Fatih'te 1 günlük arkadaşını boğarak öldüren zanlıya 25 yıl hapis

Parkta tanışıp alkol almak üzere eve gittiği arkadaşını boğarak öldürüp ellerini ise kazakla bağlayan şahıs, 25 yıl hapse çarptırıldı.

Fatih'te 28 Nisan 2021 günü, parkta tanışıp arkadaş olduğu Ahmet Özkul'un evine giderek, ellerini kazak ile bağladığı ve boğarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Ercan Morkoç'un müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ercan Morkoç ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"BU OLAY MÜNFERİT BİR ADAM ÖLDÜRME OLAYI DEĞİL"

Duruşmada müştekiler avukatı Aker Çıtak, "Bu olayın münferit bir adam öldürme olayı olduğunu düşünmüyoruz, sanık telefon kullanan biri değildir. Şikayetçiyiz, sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz’’ dedi.

"ŞAHSIN ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYORDUM"

Tutuklu sanık Ercan Morkoç esasa ilişkin yaptığı savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum, ben korktuğum için daha önce söyleyememiştim. Ahmet isimli şahsın öldüğünü bilmiyordum. Kimseyi aramasın diye masada bulunan cep telefonunu alarak olay yerinden ayrıldım. Öldürme eylemini maktulün herhangi bir eşyasını almak için yapmadım. Pişmanım’’ dedi.

"CEZAMI ÇEKMEYE RAZIYIM"

Mahkemede son sözü sorulan sanık Ercan Morkoç, "Cezamı çekmeye razıyım. Pişmanım. Böyle bir olayın olmasını istemezdim’’ ifadelerini kullandı. Sanık, son sözünü söylemesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

"25 YIL HAPİS YATACAK"

Mahkeme, sanık Ercan Morkoç’un ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, sanığın pişmanlığı, duruşmadaki olumlu hali ile tavrını da dikkate alarak cezasında indirim yaptı ve 25 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 Nisan 2021 tarihinde şüpheli Ercan Morkoç'un, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek ismini bilmediği ve daha önce görüşmediği maktul Ahmet Özkul'u boğarak öldürdüğünü söylediği anlatıldı.

Şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede, şüpheli Ercan Morkoç'un çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu, bir süre yaya olarak gezindikten sonra bir parkta oturduğu, orada ismini öğrendiği Ahmet Özkul'u görerek kendisinden sigara istediği ve birlikte sohbet ettiklerini söylediği kaydedildi.

ALKOL ALIP LAF DALAŞINA GİRDİLER

Şüphelinin ifadesinin devamında, sohbet ettikleri sırada maktulün kendisine alkol içip içmediğini sorduğunu, evet şeklinde yanıt vermesinin üzerine beraber maktulün evine gittiklerini, evde alkol aldıkları sırada aralarındaki bir mesele dolayısıyla laf dalaşı ile kavga etmeye başladıklarını, maktulün mutfak tezgahının üzerindeki bıçağı alarak kendisine saplamaya çalışmasının üzerine kendisini savunmak amacıyla boynuna sarılarak maktulü boğmaya çalıştığını söylediği belirtildi.





KAPIYI KİLİTLEYEREK EVİ TERK ETTİ

İddianamede yer alan şüphelinin ifadesinin devamında, bir süre sonra maktulün hareketsiz kaldığını, öldüğünü anlamadığını, tekrar kendisine saldırmasını önlemek için ellerini orada bulunan bir kazakla bağladığını ve kapıyı kilitleyerek evden ayrıldığını söylediği kaydedildi. İddianamede şüpheli Ercan Morkoç'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.