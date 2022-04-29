Fatih’te 1 kişinin öldüğü bıçaklı dehşetin detayları ortaya çıktı

Sokak ortasında öldürülen kişinin Iraklı iş adamı olduğu öğrenilirken, katil zanlısının eski çalışanı olduğu, iş adamı ile aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunduğu belirtildi.

İstanbul’un Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi’nde aralarında husumet olduğu öğrenilen yabancı uyruklu 2 kişiden biri otomobiliyle seyir halindeyken bir kişi, aracın arkasından koşmuş, otomobilin kapısını açan şahıs, sürücüyü 2 yerinden bıçaklamıştı.

Geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralı adam ise hayatını kaybetmişti.

Olay güvenlik kamerasına yansımıştı.

Eski çalışanı çıktı

Sokak ortasında işlenen cinayete dair detaylar ortaya çıktı.

Öldürülen kişinin 3 çocuk babası Iraklı iş adamı Halit Semin İbrahim (53) olduğu öğrenildi.

İddialara göre, katil zanlısı E.Ç., balık restoranı olan İbrahim’in yanında çalıştığı belirlendi.

Katil zanlısının, iş yerinden ayrılırken Iraklı iş adamıyla sorun yaşadığı ve ikili arasında alacak-verecek meselesinden dolayı husumet oluştuğu öğrenildi.

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Katil zanlısı pusuya yattı

Irak’tan kısa bir süre önce dönen iş adamı İbrahim, olayın yaşandığı gün arkadaşının restoranına iftar yemeğine giderken katil zanlısı cadde üzerinde onu bekledi.

İbrahim’in caddeye girdiğini gören katil zanlısı, otomobilin peşinden koşarak durdurdu.

Katil zanlısı, otomobilinden inen İbrahim’i boynundan ve kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

“Bize yemeğe gelen bir iş adamıydı”

Öldürülen iş adamını iftar yemeğine gittiği işletmenin müdürü Kadir Güdel, İHA’ya konuştu.

Güdel, “Halit Bey bizim müşterimizdi. Bize yemeğe gelen bir iş adamıydı. Balık işiyle uğraşıyordu. Olayla ilgili kişinin de daha önceden yanında çalışan biri olduğunu biliyorum. Yaklaşık 1 yıl önce yanından ayrıldı. O akşam bizim mekana iftara geliyordu. Gelemedi.” dedi.

“Daha önceden kurgulamış”

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren Güdel, “Halit Bey iftara geleceği zaman aracıyla mekana yaklaşıyor. Karşıdan gelen kişi daha önceden kurgulamış. Güvenlik kameralarında da gözüküyor. Direkt öldürmeye teşebbüs ederek infaz ediyor. Aralarında husumet yanında çalışan biri olarak en fazla parasal bir konu olabilir. Detaylarını bilmiyorum.” diye konuştu.

“Öldüren kişiyi polis arıyor”

İbrahim’in hastaneye giderken hayatını kaybettiğini söyleyen Güdel, “Kalbinden vuruluyor ve boynunda şah damarını kesiyor. Öldüren kişiyi polis arıyor. Şu anda kaçak. Halit Bey'in 2 kızı, bir de oğlu var. Cenaze de Irak’a gitti.” şeklinde konuştu.