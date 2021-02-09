Fatih'te 1 milyon TL çaldıkları kasada, 5 TL bırakıp kayıplara karıştılar

Kimliği belirsiz maskeli 3 kişi sokağa çıkma kısıtlamasında, bir iş yerine yan binanın kapısından girerek depo bölümündeki duvarı deldi. İçeri giren hırsızlardan ikisi 1 milyon TL nakit parayı çaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 7 Şubat Pazar günü saat 19:45 sıralarında İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir şarküteri dükkanının arka tarafına gelen maskeli 2 şüpheli, yandaki binanın kapısından içeri girdi.

Şüpheliler daha sonra binanın merdivenlerinden aşağı inerek, bodrum katındaki duvarı deldi ve depo alanında bulunan yönetim odasına geçti.

Şüphelilerden bir kişi önce yazıhaneye girerek güvenlik kamerasının yönünü tavana çevirdi. Ardından da diğer şüpheli, depo bölümünden su kovasını alıp, yazıhaneye gitti.

980 BİN TL ÇALDILAR, KASANIN DİBİNDE 5 TL BIRAKTILAR

Hırsızlar daha sonra yanlarında getirdikleri aletlerle yazıhanede bulunan çelik kasanın kapısını delip, açtı.

Yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından maskeli 2 hırsız, 6 şubenin bir haftalık hasılatı olan 980 bin TL’yi yanlarında getirdiği çantaya koyarken, kasanın dibinde ise 5 TL bırakıp dışarı çıktı.

2 hırsız dışarı çıktıktan sonra başka bir kişi motosikletle binanın kapısına gelip, onları alarak kayıplara karıştı.

İŞ YERİ SAHİPLERİ ŞOKE OLDU

Pazartesi günü sabah saatlerinde dükkanı açmaya gelen iş yeri sahipleri, kasanın soyulduğunu görünce şok geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

“900 BİN İLE 1 MİLYON ARASI PARA ALIYORLAR”

Hırsızlık yapılan iş yerinin yöneticisi, olayla ilgili “Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için saat 17.00 civarı kapatıyoruz. Saat 19.30-20.00 civarında yan binanın bodrum katına geliyorlar. Bizim deponun olduğu duvarı kırıyorlar. O şekilde depodan kasanın olduğu yere giriyorlar. Daha sonra odadaki kamerayı kendilerini görmeyecek şekilde yukarıya doğru kaldırıyorlar. Sonra yarım saat, bir saat kadar kasa ile uğraşıp, patlatıyorlar kasayı. 900 bin ile 1 milyon arası para alıyorlar.” dedi.

“PLANLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

6 tane şubede yaklaşık 60 tane çalışanlarının olduğunu anlatan iş yeri yöneticisi “6 tane şubemiz var, onları haftalık hasılatını burada topluyorduk. Yakın diye pazartesi günleri buradan bankaya yatırıyoruz. Normalde devamlı parayı alıyoruz, bankaya götürüyoruz. Burada bekletmiyoruz, bir gün beklettik böyle bir şey başımıza geldi. Buradan direk kıracaklarını biliyorlar, diğer taraftan kırsalar karşılarına raf çıkacak. Biz planlı bir iş olduğunu düşünüyoruz.” diye konuştu.