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    Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis, vuruldu

    2 polis memuru, kimlik kontrolü yaparken 2 şüpheli şahıs tarafından silahla vuruldu. Olay sonrası bölgeye ekipler sevk edilirken yaralanan polisler, hastaneye kaldırıldı.
    • 19.09.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 13:33
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    Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis, vuruldu

    İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Nişanca Mahallesi’nde 2 polis memuru, kimlik kontrolü yapıyordu.

    2 polis memuru, görevlerini yaptığı esnada silahlı saldırıya uğradı.

    DHA'nın haberine göre; saldırganların 2 kişi olduğu belirtilirken yaralı polisler, hastaneye kaldırıldı.

    Çalışmalar sürüyor

    Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edilirken polisin, saldırganları arama çalışması sürüyor.

    Şüphelilerin kaçış anı

    Öte yandan olay sonrası kaçan saldırganlar, güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

    Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis, vuruldu ViDEO

    Fatih te kimlik kontrolü yapan 2 polis, vuruldu #1

    Fatih te kimlik kontrolü yapan 2 polis, vuruldu #2

    Fatih te kimlik kontrolü yapan 2 polis, vuruldu #3

    Fatih te kimlik kontrolü yapan 2 polis, vuruldu #4

    Fatih te kimlik kontrolü yapan 2 polis, vuruldu #5

    Fatih te kimlik kontrolü yapan 2 polis, vuruldu #6

    Fatih te kimlik kontrolü yapan 2 polis, vuruldu #7

    Fatih te kimlik kontrolü yapan 2 polis, vuruldu #8

    Fatih te kimlik kontrolü yapan 2 polis, vuruldu #9

    Fatih te kimlik kontrolü yapan 2 polis, vuruldu #10


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