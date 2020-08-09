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- Fatih'te 14 iş yerine giren 2 hırsız yakalandı
Fatih'te 14 iş yerine giren 2 hırsız yakalandı
- DHA
- 09.08.2020 - 14:07
- Güncelleme : 09.08.2020 - 14:07
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Fatih'te aynı gecede 14 ayrı iş yerinden 250 bin liralık hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için harekete geçerek, soruşturma başlattı.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ekipler tarafından hırsızların kimlik ve eşkallerini tespit edilirken, çalışmalar sonucu, şüphelilerden Ramazan A. (34) 1 Ağustos günü Beyoğlu'nda, Hasan B. (43) ise 2 Ağustos günü Fatih'te yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şubede sorgulanan iki hırsızlık şüphelisinin 20 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.
Fatih'te 250 bin liralık hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan şüphelilerin, kısa bir süre içerisinde hırsızlık yaptıkları görüntüler ortaya çıktı.