En Son Haber

3. Sayfa Haberleri

Fatih'te 14 iş yerine giren 2 hırsız yakalandı

Fatih'te 14 iş yerine giren 2 hırsız yakalandı

Bir gecede girdikleri iş yerlerinden 250 bin lira değerinde hırsızlık yapan iki şahıs, çıkarıldığı makhemece tutuklandı.