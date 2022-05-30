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    Fatih'te 2 katlı ahşap bina çöktü

    İstanbul Fatih'te 2 katlı ahşap metruk bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çökerken, olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.
    • 30.05.2022 - 05:22
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    Fatih'te 2 katlı ahşap bina çöktü

    Kocamustafapaşa Mahallesi'nde, Merhaba Caddesi'nde daha önceden belediye ekipleri tarafından tedbir alınan 2 katlı ahşap metruk bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binanın çöktüğünü gören mahalle sakinleri, hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

    İtfaiye çevrede önlem aldı

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısmen çöken ahşap metruk binada inceleme yaptı. Olay yerine gelen Fatih Belediyesi zabıta ekipleri de çevrede önlem aldı.

    Fatih te 2 katlı ahşap bina çöktü #1

    Yaralanma can kaybı olmadı

    DHA'nın haberine göre; olay sırasında şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Çöken ahşap metruk binanın enkazının, yarın gündüz saatlerinde kaldırılacağı öğrenildi.

    Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Fatih te 2 katlı ahşap bina çöktü #2

    Fatih te 2 katlı ahşap bina çöktü #3

    Fatih te 2 katlı ahşap bina çöktü #4

    Fatih te 2 katlı ahşap bina çöktü #5


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