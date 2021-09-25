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    Fatih’te 2 katlı ahşap otel binası, alevlere teslim oldu

    Hacı Kadın Mahallesi Tavanlı Çeşme Sokak üzerindeki 2 katlı ahşap otel binasının çatısında, yangın çıktı. Alevler, 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
    • DHA
    • 25.09.2021 - 08:42
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    Fatih’te 2 katlı ahşap otel binası, alevlere teslim oldu

    Yangın anları, drone ile görüntülendi. İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Hacı Kadın Mahallesi Tavanlı Çeşme Sokak üzerinde bulunan iki katlı ahşap otel binasının çatısında, bilinmeyen bir sebeple, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    TURİSTLER TAHLİYE EDİLDİ

    Otelde kalan yabancı turistler, yanlarına alabildikleri eşyalar ile ekipler tarafından tahliye edildi.

    Binayı saran alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile kontrol altına alınabildi.

    Fatih’te 2 katlı ahşap otel binası, alevlere teslim oldu #1

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

    Ahşap binada çıkan yangın, havadan drone ile görüntülendi.

    Fatih’te 2 katlı ahşap otel binası, alevlere teslim oldu VİDEO

    Fatih’te 2 katlı ahşap otel binası, alevlere teslim oldu #2

    Fatih’te 2 katlı ahşap otel binası, alevlere teslim oldu #3

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