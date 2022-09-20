- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Fatih'te 2 polisi vuran şüpheli aynı gece bir cinayet daha işlemiş
Fatih'te 2 polisi vuran şüpheli aynı gece bir cinayet daha işlemiş
- 20.09.2022 - 21:47
Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan ardından Fatih'te iki polisi vuran, saklandığı viyadük altında yakalanan Güven Güler'in bir cinayeti daha ortaya çıktı.
Şüphelinin 19 Eylül 2022 tarihinde saat 03.00 sıralarında arkadaşı Ergül Maden'i öldürdükten sonra, yanına 17 yaşındaki A.A.'yı alarak bu kez Küçükçekmece'de bulunan Celal M. adlı arkadaşına gittiği tespit edildi.
Bir cinayeti daha çıktı
Şüphelinin aralarında çıkan tartışma sonucu Celal M.'yi de tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi.
Saklanma isteği kabul edilmeyince kurşun yağdırmış
Polis soruşturmasında şüphelinin daha sonra amcasının evine giderek saklanmaya çalıştığı ancak tepki görünce bu kez yengesi Güllü Güler'i öldürdüğü, ardından aynı binada oturan eniştesi Adem Tepe ve eşi Sevim Tepe'yi vurarak yaraladığı belirlendi.
Susma hakkını kullandı
Poliste "Susma" hakkını kullanan ve ifade vermeyen Güven Güler'le birlikte gözaltına alınan iki şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.
DHA'nın haberine göre, şüphelilerin sorgusuna Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde devam ediliyor.