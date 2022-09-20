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    Fatih'te 2 polisi vuran şüpheli aynı gece bir cinayet daha işlemiş

    Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan şüpheli Güven Güler'in, aynı gece bir cinayet daha işledi. Bu gelişmenin ardından şüphelinin öldürdüğü kişi sayısı 3'e yükseldi.
    • 20.09.2022 - 21:47
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    Fatih'te 2 polisi vuran şüpheli aynı gece bir cinayet daha işlemiş

    Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan ardından Fatih'te iki polisi vuran, saklandığı viyadük altında yakalanan Güven Güler'in bir cinayeti daha ortaya çıktı.

    Şüphelinin 19 Eylül 2022 tarihinde saat 03.00 sıralarında arkadaşı Ergül Maden'i öldürdükten sonra, yanına 17 yaşındaki A.A.'yı alarak bu kez Küçükçekmece'de bulunan Celal M. adlı arkadaşına gittiği tespit edildi.

     

    Bir cinayeti daha çıktı

    Şüphelinin aralarında çıkan tartışma sonucu Celal M.'yi de tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi.

    Saklanma isteği kabul edilmeyince kurşun yağdırmış

    Polis soruşturmasında şüphelinin daha sonra amcasının evine giderek saklanmaya çalıştığı ancak tepki görünce bu kez yengesi Güllü Güler'i öldürdüğü, ardından aynı binada oturan eniştesi Adem Tepe ve eşi Sevim Tepe'yi vurarak yaraladığı belirlendi.

    Fatih te 2 polisi vuran şüpheli aynı gece bir cinayet daha işlemiş #1

    Susma hakkını kullandı

    Poliste "Susma" hakkını kullanan ve ifade vermeyen Güven Güler'le birlikte gözaltına alınan iki şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.

    DHA'nın haberine göre, şüphelilerin sorgusuna Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde devam ediliyor.

    Fatih te 2 polisi vuran şüpheli aynı gece bir cinayet daha işlemiş #2

    Fatih te 2 polisi vuran şüpheli aynı gece bir cinayet daha işlemiş #3

    Fatih te 2 polisi vuran şüpheli aynı gece bir cinayet daha işlemiş #4

    Fatih te 2 polisi vuran şüpheli aynı gece bir cinayet daha işlemiş #5

     


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