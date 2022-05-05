Fatih’te 250 kaçak göçmen yakalandı

Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde Türkiye’ye kaçak yolla giren 250 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Göçmenler, Tuzla’daki ‘Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

İstanbul’un Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Türkiye’ye kaçak yolla giren göçmenlere yönelik ilçede geniş muhtevalı bir denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, takibe alınan ve operasyonlarla ele geçirilen yasa dışı göçmenlerin yanı sıra umuma açık alanlarda ve ara sokaklarda da drone destekli çalışmalar yaptı.

250 kaçak göçmen tespit edildi

Yapılan denetimlerde 250 düzensiz göçmen tespit edilerek gözaltına alındı.

Aksaray meydanında gerekli kontrolleri yapılan kaçak göçmenler ardından çevik kuvvet araçlarına bindirilerek Tuzla’da bulunan Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.

Operasyonlar sürecek

İHA’da yer alan habere göre, polis ekiplerinin kaçak göçmenlere yönelik operasyonları devam edecek.