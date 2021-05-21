Sağanak yağmurun da etkisiyle çöken 3 katlı ahşap binanın önünden geçen 2 kadın saniyelerle kurtulurken, enkaz drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'un Fatih ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde bulunan 3 katlı ahşap bina büyük bir gürültüyle bir anda çöktü.

Sesleri duyan vatandaşlar ne olduğu anlamazken, durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerde bina içerisinde kimsenin olmadığını tespit etti.

SANİYE FARKIYLA KURTULDULAR

Bina çökmeden saniyeler önce oradan geçen 2 kadının ise enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda sokak üzerinden geçen 2 kadın bina önünden geçtikten saniyeler sonra binanın yıkıldığı görüldü.

Fatih’te 3 katlı ahşap bina çöktü VİDEO

GERİYE ENKAZ KALDI

Saniyeler içerisinde yıkılan binanın enkazı ise drone ile havadan görüntülendi.

Fatih Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrası iş makineleri ile binanın enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

FATİH BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Fatih belesiyesinden çökmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Fatih’te yoğun yağış yüzünden Cankurtaran Tayahatun Mahallesi Tayahatun Sokak 34 numaradaki çöken tarihi tescilli binanın 12 Şubat 2020 tarihinde rölövesi ve restitüsyon projesi Fatih Belediyesi tarafından alınarak anıtlar kuruluna bildirilmiştir. 08 Nisan 2021 tarihinde kurul onayı ile zemin kata kadar ahşap bölümlerinin söküm kararı verilen binanın mülk sahipleri, Fatih Belediyesi’ne müracaat ederek sökümün kendileri tarafından gerçekleştirmesi talebi üzerine söküm izin evrakları hazırlandığı sırada yoğun yağış nedeniyle binada çökme meydana gelmiştir” denildi.





