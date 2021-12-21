Girdikleri bir kuyumcudan 350 bin liralık gümüş ve altın çalan hırsızlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

4 hırsız, İstanbul’un Fatih ilçesi Cevdetpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanını gözüne kestirdi.

19 Aralık gecesi hırsızlardan biri elinde demir makas ile dükkandaki kepengin kilidini kırdı.

ALTIN VE GÜMÜŞ ÇALDILAR

Bir süre sonra diğer hırsızlardan 2’si kepengi kaldırarak içeri girdi.

2 hırsız tezgahta bulunan altın ve gümüş ziynet eşyalarını yanlarında getirdikleri çantalara doldurdu.

Fatih'te 4 hırsız kuyumcu soydu VİDEO





KASAYI MATKAPLA AÇTILAR

Dükkandaki kasayı matkapla açan hırsızlar, ne var ne yok aldı.

13-14 dakika süren hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“GELİR GELMEZ ÇELİK KASAYI PATLATIYOR”

Kuyumcu Ferhat Münüklü, “Cumartesi gece saat 04.00 sıralarında 4 hırsız geliyor. İlki önce gelip kepenklerin demirlerini kesiyor. İkincisi gelip kilitleri alıp gidiyor. Üçüncüsü gelip kepengi yarım kaldırıyor. Dördüncü hırsız gelip kapının kilidini kırıp 2 kişi ile birlikte içeri giriyor. İçeri girince bankonun arkasına saklanıyor. 2 kişi de dışarıda gözetliyor. Gelir gelmez çelik kasayı patlatıyor. Matkapla deliyorlar. İçinde altın, çeyrek, bilezik vs. bir sürü altın alıyorlar. Nakit paramı alıyorlar.” dedi.

“300-350 BİN TL ARASINDA ŞU AN ZARARIMIZ VAR”

Tezgahtan çalınan eşyalardan söz eden Münüklü, “Tezgahın içerisinden altın yüzükler, tek taş, beş taşlarımı topluyorlar. Çantaya koyuyorlar. 13-14 dakika içerisinde çıkıp gidiyorlar. 300-350 bin TL arasında şu an zararımız var. Maliyet ve satış fiyatı olarak 300-350 bin TL olarak hesapladık. Daha ne çalındığını da bilmiyoruz.” diye konuştu.

“İNŞALLAH BULUR, CEZASINI VERİRLER”

Olayı polise bildirdiklerini söyleyen Münüklü, “En kısa sürede bulunması temennimizdir. İnşallah bulur, cezasını verirler. Bizim de malımızı geri getirirler. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kepenklerimi değiştireceğim. Güvenlik sistemini daha üst seviyeye taşıyacağım. Elimizden geleni yapacağız.” şeklinde konuştu.