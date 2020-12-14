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    Fatih'te 4 yabancı uyruklu, döner bıçağı çekip esnaftan para istedi

    Restoran ve lokantalardan sipariş verdikten sonra cüzdanını unutmuş gibi yaparak esnafa döner bıçağı çeken 4 yabancı uyruklu şüpheli, polis tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 14.12.2020 - 10:44
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 10:56
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    Fatih'te 4 yabancı uyruklu, döner bıçağı çekip esnaftan para istedi

     

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında restoranlarda yalnızca 'Gel al' veya 'Paket' yöntemi ile satış yapılıyor.

    İstanbul Fatih'teki İskenderpaşa Mahallesi esnafı da pandemi kuralları çerçevesinde satış gerçekleştiriyor.

    Cezayirli oldukları öne sürülen 4 şüpheli, Fatih'teki bir lokantadan siparişlerini aldı.

    CÜZDAN DÜŞÜRME BAHANESİYLE PARA İSTEDİLER

    Siparişlerini aldıktan kısa süre sonra ellerinde bıçak, döner bıçağı veya çakı ile tekrar gelen şüpheliler, "Cüzdanımızı burada düşürdük. İçinde en az 200 dolar vardı. Paramızı verin." diye bağırıp, kendilerinden tehditle para istediklerini polise bildirdi.

    Fatih'te 4 yabancı uyruklu, döner bıçağı çekip esnaftan para istedi ViDEO

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesici ve delici aletlerle esnaftan zorla para almaya çalışan 4 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.

    ESNAF ŞİKAYETÇİ

    Şüphelilerin kendilerini haraca bağlamaya çalıştığını, buna birlikte karşı durmaya çalıştıklarını belirten bölge esnafı bu kişilerden şikayetçi oldu.

    O ANLAR KAMERADA

    Şüphelilerin ellerinde bıçak ve kesici delici aletlerle lokantaya gelip esnafı tehdit etme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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    Fatih te 4 yabancı uyruklu, döner bıçağı çekip esnaftan para istedi #10

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