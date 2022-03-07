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    Fatih'te 90 göçmen yakayı ele verdi

    Göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonda 2'si 18 yaşından küçük toplam 90 göçmen yakalandı. Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda, 1 ruhsatsız silah, 15 mermi ve 27 uyku tulumu ele geçirildi.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 14:03
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    Fatih'te 90 göçmen yakayı ele verdi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te 26 evde göçmenlerin kaldığını tespit etti.

    Harekete geçen ekipler, 5 Mart Cumartesi günü Özel Harekât polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

    ÇOĞU PAKİSTANLI

    Operasyonda, 2 çocuğun da aralarında olduğu 20 Pakistan, 11 Afganistan, 21 Suriye, 12 Mısır, 22 Bangladeş, 1 Cezayir, 1 Togo, 1 Burkina Faso ve 1 Özbekistan uyruklu 90 göçmen gözaltına alındı.

    SINIR DIŞI EDİLECEKLER

    Adreslerde yapılan aramalarda; 27 uyku tulumu, 1 ruhsatsız tabanca, 15 mermi ele geçirildi.

    Yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Fatih te 90 göçmen yakayı ele verdi #1

    Fatih te 90 göçmen yakayı ele verdi #2


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