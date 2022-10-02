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    Fatih'te abdest alacakmış gibi yaparak, askıdaki ceketten 10 bin dolar çaldı

    Fatih'te bir cami şadırvanında abdest alan kişinin ceketinin üzerine ceket asan hırsız, ceketten 10 bin dolar çaldıktan kısa süre sonra yakalandı.
    • 02.10.2022 - 22:47
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    Fatih'te abdest alacakmış gibi yaparak, askıdaki ceketten 10 bin dolar çaldı

    Geçtiğimiz ay Fatih Laleli Camii’ne ait şadırvanda yaşanan olayda, camiye gelen yabancı uyruklu Shokhzod Z., şadırvanda abdest almak için ceketini duvardaki askılığa astı.

    Abdest alacakmış gibi yaptı, 10 bin dolar çaldı

    O sırada şüpheli Erol T. de ceketini Shokhzod Z.’nin ceketinin üstüne astı ve perdeleme yaparak ceketin iç cebinde bulunan 10 bin doları çaldı. Abdest alacakmış gibi yapan Erol T., daha sonra ceketini alıp kaçtı.

    Fatih'te abdest alacakmış gibi yaparak, askıdaki ceketten 10 bin dolar çaldı - VİDEO

    Polis kısa sürede yakaladı

    İHA'nın aktardıpına göre; polis ekipleri ihbar üzerine olayla ilgili inceleme başlattı. İncelemeler sonucunda kimliği tespit edilen ve 24 ayrı suç kaydı bulunan Erol T. (51), Kartal’da yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan hırsızlık anı ise kameraya saniye saniye kaydedildi.

    Fatih te abdest alacakmış gibi yaparak, askıdaki ceketten 10 bin dolar çaldı #1


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