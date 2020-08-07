10 Afgan'ı silah zoruyla tehdit ederek gasbeden Afganistan uyruklu 5 şüphelinin 3'ü polis tarafından yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Fatih'te Afganistan uyruklu 5 şüpheli, yüzlerinde maske ile bir binaya girdi.

3 Ağustos günü saat 22.15 sıralarında Muhsine Hatun Mahallesi Kantarcı Süleyman Sokak'ta binaya giren şüpheliler, binanın ikinci katında yaşayan Afganistan uyruklu 10 kişiyi silah ve bıçakla tehdit edip bağlayarak gasbetti.

10 KİŞİYİ GASBETTİLER

Şüpheliler, bağladıkları kişilerden 10 adet cep telefonu, 500 Dolar ve bin 700 TL'sini alarak oradan ayrıldı. Şüphelilerin evden ayrılmalarının ardından, elleri ve kolları bağlanan kişiler iplerden kurtularak polisi aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

EŞKALLERİ BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, bölge ve civardaki kameraları incelemeye aldı. Görüntülerin incelenmesinin ardından şüphelilerin eşkal ve kimlikleri belirlendi. Ekipler, şüphelilerin olaydan kısa bir süre önce taksiyle olay yerine yakın bir yerde indiklerini tespit etti.

Fatih'te Afgan grup, başka bir Afgan grubu gasbetti VİDEO



EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Taksi plakasından şoföre ulaşan polis şüphelilerin indikleri yeri öğrenerek şüphelilerin adresini belirledi. Polis, 5 Temmuz tarihinde saat 14.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Afganistan uyruklu Atavullah A.,Samih V. ve Asıkullah A. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

3'Ü ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST, 2'Sİ ARANIYOR

Asayiş Şubede işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görüntülere yansıyan diğer 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.













