Balat'ta Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin yapıldığı 2 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta bulunan ahşap bir binada yangın çıktı.

Binadan dumanlar yükseldiğini fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yan taraftaki binanın çatısına da sirayet eden yangını söndürdü.

BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bir dönem Çukur dizisinin çekiminde kahvehane olarak kullanıldığı öğrenilen bina, yangında kullanılamaz hale geldi.

Fatih'te ahşap binada çıkan yangın söndürüldü VİDEO

