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    Fatih'te ahşap binada yangın çıktı

    Alevlere teslim olan iki katlı metruk binaya, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.
    • DHA
    • 13.04.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 10:08
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    Fatih'te ahşap binada yangın çıktı

    İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Hoca Giyasettin Mahallesi Tavanlı Çeşme Sokak üzerinde bulunan iki katlı metruk ahşap binada, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Kağıt ve hurda malzeme toplayan yabancı uyruklu kişilerin kaldığı binadan alevlerin çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Bir odada başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Eminönü, Fatih ve Beyoğlu itfaiye ekipleri yangına iki yönden müdahale etti. Yangın bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi.

    Fatih te ahşap binada yangın çıktı #1

    YANGIN ANI KAMERADA

    Öte yandan çıkan yangın ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Mahalle sakini Enver Örnek, "Burada Afganlar kalıyor. Kağıt ve koli topluyorlar. Ben de yangını görerek buraya geldim." dedi.

    Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

    Fatih'te iki katlı ahşap bina alevlere teslim oldu

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    Fatih te ahşap binada yangın çıktı #3

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    Fatih te ahşap binada yangın çıktı #5

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