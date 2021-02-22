Fatih’te, akraba oldukları ileri sürülen iki kişi arasında cami çıkışında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada şahıslardan biri, diğerini göğsünden vurdu.

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Çandarlı Zade Atik İbrahim Paşa Camii önünde meydana gelen olayda, iki akraba arasında cami çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada öğle namazından çıkan Hamdi Özçelik isimli esnaf, akrabaları ayırmaya çalıştı.

2 KİŞİ VURULDU

Akrabalardan biri, yanındaki silahı çıkararak tartıştığı kişiye ateş etmeye başladı. İsmi öğrenilemeyen şahıs sağ göğsünden yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan esnaf Özçelik ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, yaralı olan saldırganın akrabasının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ise, saldırganı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Polis, daha sonra olay yerinde kamera ve delil incelemesi yaptı. Olay yerinde yapılan incelemede üç tane patlamamış fişek ile 3 tane boş kovan bulundu.



Ağır yaralanan şahsın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Fatih'te akrabaların cami çıkışı silahlı kavgası VİDEO