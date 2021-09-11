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Fatih’te alkollü şahıslar ile esnaf arasındaki kavga kamerada

Fatih’te alkollü şahıslar ile esnaf arasındaki kavga kamerada

Laleli Caddesi’nde, esnaf ziyaretine gelen 2 alkollü şahıs ile esnaflar arasında bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı. Kavga anları, kameraya yansıdı.