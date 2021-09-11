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- Fatih’te alkollü şahıslar ile esnaf arasındaki kavga kamerada
Fatih’te alkollü şahıslar ile esnaf arasındaki kavga kamerada
Laleli Caddesi’nde, esnaf ziyaretine gelen 2 alkollü şahıs ile esnaflar arasında bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı. Kavga anları, kameraya yansıdı.
- DHA
- 11.09.2021 - 16:12
İstanbul’un Fatih ilçesindeki Laleli Caddesi’nde, 10 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde 2 alkollü kişi, esnafı ziyarete geldi.
Esnaf ile alkollü şahıslar arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, alkollü şahıslar bıçak çekerek çevredeki vatandaşlara savurmaya başladı.
ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR PANİKLE KAÇTI
Çevredeki vatandaşlar panikleyerek kaçmaya başladı.
Yaşanan anlar, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
YARALANAN OLMADI
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay da kimse yaralanmazken, alkollü şahıslar gözaltına alındı. Polis ekipleri, iki kişiyi gözaltına aldı.